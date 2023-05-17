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Довбик рассказал, кого поддерживает в полуфинале ЛЧ Ман Сити - Реал

Артем признался, что болеет за "сливочных".
Сегодня, 21:57
Артем Довбик с партнерами / scdnipro1.com.ua
Артем Довбик с партнерами / scdnipro1.com.ua

В рамках ответного полуфинала ЛЧ Реал на выезде сыграет с Ман Сити.

Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик рассказал, кого он поддерживает в этом противостояние.

По словам украинца, он является фанатом Реала, поэтому, и в этом поединке поддерживает "сливочных".

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"Я - фанат Реала. Переживаю за эту команду, но в полуфинале явным фаворитом будет Ман Сити. Фактор поля будет играть важную роль.

Лучшим центральным нападающим на данный момент является Холанд, об этом говорит статистика голов в ЛЧ и АПЛ.

Опыта игры против таких защитников как Рюдигер у меня еще не было. То, как он сыграл против Эрлинга ... думаю, это заставит норвежца еще больше стараться", - заявил Артем в эфире MEGOGO.

Напомним, ранее стали известны составы на матч Манчестер Сити - Реал.

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