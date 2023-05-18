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Фердинанд - о Реале: Манчестер Сити раздавил и стер в порошок гиганта европейского футбола

Англичанин в восторге от "горожан".
Сегодня, 14:44
Рио Фердинанд / Getty Images
Рио Фердинанд / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд прокомментировал разгром Реала в матче против Манчестер Сити.

"Манчестер Сити разорвал, раздавил, стер в порошок гиганта европейского футбола.

Команду, которая неоднократно выигрывала Лигу чемпионов. Ман Сити сделал это галопом, с легкостью, даже не вспотев.

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Кайл Уокер – если мы говорим об индивидуальных противостояниях – он пришел и сказал – я буду доминировать над футболистом мирового уровня Винисиусом.

Чтобы это сделать, игрок должен обладать характером", – сказал Фердинанд в интервью Manchester Evening News.

Напомним, Манчестер Сити уничтожил Реал со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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