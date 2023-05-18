Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча 17.05.2023 Лиги чемпионов

Команда Пепа Гвардиолы камня на камне не оставила от своего испанского оппонента.

В среду, 17 мая, в Манчестере на Этихаде в рамках полуфинала Лиги чемпионов сошлись местный Сити и мадридский Реал.

Еще в первом тайме хозяева поля организовали для себя комфортное преимущество благодаря дублю в исполнении Бернарду Силвы.

После перерыва "бланкос" попытались перевернуть ход поединка, но ничего подобного не получилось. В итоге Сити забил еще дважды: автоголом отметился Эдер Милитао, а в добавленное время окончательный счет встречи установил Хулиан Альварес.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Сити - Реал Мадрид в полуфинале Лиги чемпионов:

Читай также: Гвардиола повторил несколько рекордов Фергюсона и Анчелотти в Лиге чемпионов

Манчестер Сити - Реал 4:0 (по итогам двух матчей 5:1)

Голы: Силва, 23, 37, Милитао, 76 (аг), Альварес, 90+1.

xG: 1.78 - 0.37

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 15 - 6

Удары в створ: 7 - 3

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи - Стоунз, Родри, Силва, Де Брюйне (Фоден, 84), Гюндоган (Марез, 79), Грилиш - Холанд (Альварес, 89).

Реал: Куртуа - Карвахаль (Васкес, 79), Милитао, Алаба, Камавинга (Чуамени, 79) - Вальверде, Кроос (Асенсио, 70), Модрич (Рюдигер, 63) - Родриго (Себальос, 79), Бензема, Винисиус.

Предупреждения: Диаш, Гюндоган, Грилиш - Карвахаль, Камавинга.

Источник: MEGOGO