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Гвардиола повторил несколько рекордов Фергюсона и Анчелотти в Лиге чемпионов

За один матч испанский специалист обновил несколько личных достижений.
Сегодня, 00:30
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В среду, 17 мая, в рамках ответной встречи 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити принимал в гостях мадридский Реал.

Английский клуб стал триумфатором данного противостояния, одержав победу со счетом 4:0 и право выступить в финале еврокубка.

Эта победа позволила главному тренеру "горожан" Пепу Гвардиоле обновить несколько личных рекордов в рамках турнира.

Гвардиола стал лишь третьи тренером в истории Лиги чемпионов, который пробил планку в сто побед, сообщает Opta. Ранее это достижение покорилось лишь Карло Анчелотти (107) и сэру Алексу Фергюсону (102).

Также будущий финал в Стамбуле станет для 52-летнего наставника уже четвертым в его тренерской карьере. По этому показателю он сравнялся с Фергюсоном, Юргеном Клоппом и Марчело Липпи. Рекордсменом же является Анчелотти, на счету которого пять финалов Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что прошедший поединок стал для мадридского Реала повторением его антирекорда 14-летней давности.


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