Гвардиола повторил несколько рекордов Фергюсона и Анчелотти в Лиге чемпионов

За один матч испанский специалист обновил несколько личных достижений.

В среду, 17 мая, в рамках ответной встречи 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити принимал в гостях мадридский Реал.

Английский клуб стал триумфатором данного противостояния, одержав победу со счетом 4:0 и право выступить в финале еврокубка.

Эта победа позволила главному тренеру "горожан" Пепу Гвардиоле обновить несколько личных рекордов в рамках турнира.

Гвардиола стал лишь третьи тренером в истории Лиги чемпионов, который пробил планку в сто побед, сообщает Opta. Ранее это достижение покорилось лишь Карло Анчелотти (107) и сэру Алексу Фергюсону (102).

100 - Pep Guardiola has become the third manager to win 100 #UCL matches, after Carlo Ancelotti (107) and Alex Ferguson (102). Centurion. — OptaJoe (@OptaJoe) May 17, 2023

Также будущий финал в Стамбуле станет для 52-летнего наставника уже четвертым в его тренерской карьере. По этому показателю он сравнялся с Фергюсоном, Юргеном Клоппом и Марчело Липпи. Рекордсменом же является Анчелотти, на счету которого пять финалов Лиги чемпионов.

4 - Managers with most appearances in @ChampionsLeague finals:



5 - Carlo Ancelotti 🇮🇹

4 - PEP GUARDIOLA 🇪🇸

4 - Alex Ferguson 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

4 - Jürgen Klopp 🇩🇪

4 - Marcelo Lippi 🇮🇹



Masters. 🎓 pic.twitter.com/Rt9bRCYeat — OptaJose (@OptaJose) May 17, 2023

Стоит отметить, что прошедший поединок стал для мадридского Реала повторением его антирекорда 14-летней давности.