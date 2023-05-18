Легенда Аякса повесит бусты на гвоздь по окончании сезона
Стекеленбург отправится на заслуженную пенсию.
Аякс офицально сообщил, что Мартин Стекеленбург завершит карьеру по истечению контракта, который рассчитан до конца этого сезона.
40-летний кипер защищал ворота амстердамского клуба в течении 13-ти сезонов, хотя в текущем сезоне Мартин не сыграл ни одного матча.
Также вратарь успел поиграть в АПЛ, Серии А и даже Лиге 1. При этом Стекеленбург воспитанник Аякса, он выступал за первую команду с 2001 по 2011 год, а потом снова вернулся на родине в 2020 году.
Также вратарь 63 раза защищал цвета сборной Нидерландов, пропустив 48 мячей. Стекеленбург четырежды становился чемпионом Нидерландов, четыре раза выигрывал кубок страны и еще три раза Суперкубок.
Напомним, что в этом сезоне досрочным чемпионом Нидерландов стал Фейеноорд.