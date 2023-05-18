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Легенда Аякса повесит бусты на гвоздь по окончании сезона

Стекеленбург отправится на заслуженную пенсию.
Сегодня, 20:31
Мартин Стекеленбург / Getty Images
Мартин Стекеленбург / Getty Images

Аякс офицально сообщил, что Мартин Стекеленбург завершит карьеру по истечению контракта, который рассчитан до конца этого сезона.

40-летний кипер защищал ворота амстердамского клуба в течении 13-ти сезонов, хотя в текущем сезоне Мартин не сыграл ни одного матча.

Также вратарь успел поиграть в АПЛ, Серии А и даже Лиге 1. При этом Стекеленбург воспитанник Аякса, он выступал за первую команду с 2001 по 2011 год, а потом снова вернулся на родине в 2020 году.

Также вратарь 63 раза защищал цвета сборной Нидерландов, пропустив 48 мячей. Стекеленбург четырежды становился чемпионом Нидерландов, четыре раза выигрывал кубок страны и еще три раза Суперкубок.

Напомним, что в этом сезоне досрочным чемпионом Нидерландов стал Фейеноорд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Мартин Стекеленбург

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