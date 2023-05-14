Фейеноорд досрочно стал чемпионом Нидерландов

Фейеноорд стал чемпионом Нидерландов за два тура до конца чемпионата.

Команда Арне Слота ез проблем одолела Гоу Эхед Иглс и обеспечила себе чемпионский титул. ПСВ, идущий вторым, имеет на один матч меньше и отстает на 11 очков.

Для Фейеноорда этот титул стал 16-м в истории, и первым с сезона 2016/17.С тех пор неизменным чемпионом был Аякс, кроме сезона 2018/19, который был остановлен из-за пандемии.

Однако по количеству титулов роттердамцам еще далеко до конкурентов. Аякс имеет в своем активе 36 титулов, а ПСВ - 24.

Напомним, что ранее ПСВ обладателем Кубка Нидерландов.