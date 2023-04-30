ПСВ - обладатель Кубка Нидерландов

В воскресенье, 30 апреля, на стадионе Де Куйп в Роттердаме состоялся финал Кубка Нидерландов, в котором играли Аякс и ПСВ.

В основное время команды расписали ничью 1:1. Сначала защитник ПСВ Брантвэйт отличился автоголом, но вскоре роттердамский клуб отыгрался усилиями Симонса и Азара.

Однако даже в овертаймах команды не смогли определить сильнейшего, и дело дошло до серии пенальти. И даже серия пенальти оказалась довольно равной, об команды никак не могли забить друг другу.

В итоге ПСВ оказался немного точнее, выиграв серию пенальти со счетом 2-3. Финальный мяч забил Фабио Сильва.