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ПСВ - обладатель Кубка Нидерландов

Команды определили сильнейшего в послематчевых пенальти.
Вчера, 22:19
Аякс - ПСВ / Getty Images
Аякс - ПСВ / Getty Images

В воскресенье, 30 апреля, на стадионе Де Куйп в Роттердаме состоялся финал Кубка Нидерландов, в котором играли Аякс и ПСВ.

В основное время команды расписали ничью 1:1. Сначала защитник ПСВ Брантвэйт отличился автоголом, но вскоре роттердамский клуб отыгрался усилиями Симонса и Азара.

Однако даже в овертаймах команды не смогли определить сильнейшего, и дело дошло до серии пенальти. И даже серия пенальти оказалась довольно равной, об команды никак не могли забить друг другу.

В итоге ПСВ оказался немного точнее, выиграв серию пенальти со счетом 2-3. Финальный мяч забил Фабио Сильва.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс ПСВ Кубок Нидерландов

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