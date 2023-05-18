Рамсдейл подписал новый долгосрочный контракт с Арсеналом

Лондонский Арсенал на своем официальном сайте объявил, что Аарон Рамсдейл поставил свою подпись под новым долгосрочным контрактом с клубом.

Старое соглашение подходило к концу летом 2025 года, причем у команды была возможность использовать опцию продления еще на год. Однако стороны пришли к выводу, что лучше всего будет заключить новую сделку.

Новый контракт 25-летнего вратаря с "канонирами" рассчитан до лета 2027 года.

He's a keeper 🧤 — Arsenal (@Arsenal) May 18, 2023

Арсенал приобрел Аарона Рамсдейла у Шеффилд Юнайтед летом 2021 года за 28 миллионов евро.

С того момента он принял участие в 76 матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 86 голов, а также 28 раз отстоял на "ноль".

Ранее стало известно, что Арсенал планирует перехватить у Барселоны защитника Манчестер Сити.