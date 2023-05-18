Рамсдейл подписал новый долгосрочный контракт с Арсеналом
Лондонский Арсенал на своем официальном сайте объявил, что Аарон Рамсдейл поставил свою подпись под новым долгосрочным контрактом с клубом.
Старое соглашение подходило к концу летом 2025 года, причем у команды была возможность использовать опцию продления еще на год. Однако стороны пришли к выводу, что лучше всего будет заключить новую сделку.
Новый контракт 25-летнего вратаря с "канонирами" рассчитан до лета 2027 года.
He's a keeper 🧤— Arsenal (@Arsenal) May 18, 2023
Арсенал приобрел Аарона Рамсдейла у Шеффилд Юнайтед летом 2021 года за 28 миллионов евро.
С того момента он принял участие в 76 матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 86 голов, а также 28 раз отстоял на "ноль".
Ранее стало известно, что Арсенал планирует перехватить у Барселоны защитника Манчестер Сити.