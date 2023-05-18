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Арсенал попытается перехватить у Барселоны защитника Манчестер Сити

Канселу стал камнем преткновения для нескольких команд.
Сегодня, 17:19
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Защитник Баварии Жоау Канселу, права на которого принадлежат Манчестер Сити, может перейти в Арсенал. Об этом сообщает издание The Telegraph.

В стане "канониров" хотят усилить позицию правого защитника. Лондонцы опасаются, что Манчестер Сити не захочет продавать им игрока своего игрока после трансферов Александра Зинченко и Габриэля Жезуса.

Если трансфер 28-летнего португальца будет невозможен, Арсенал может усилиться фулбеком Вальядолида Иваном Фреснедой.

Напомним, на Канселу также претендует Барселона, которая хочет арендовать игрока на сезон.

В текущем сезоне на счету игрока один ассист и четыре ассиста в 13 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что очередной игрок Манчестер Сити может пополнить состав Арсенала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Манчестер Сити Жоау Канселу

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