Очередной игрок Манчестер Сити может пополнить состав Арсенала

"Канониры" готовы предложить футболисту то, на что не готовы пойти "горожане".

Будущим летом Илкай Гюндоган станет свободным агентом, так как завершится его контракт с Манчестер Сити.

Стороны долгое время ведут переговоры о новом соглашении, однако они не могут договориться о его длительности: футболист хочет многолетний контракт, в то время как клуб готов дать ему лишь однолетний.

И пока Барселона готовится сделать 32-летнему хавбеку предложение, на горизонте появился еще один претендент на подпись игрока.

Как сообщает немецкое издание Bild, Арсенал намерен попробовать убедить Гюндогана последовать примеру Александра Зинченко и Габриэля Жезуса и переехать на Эмирейтс.

"Канониры" надеются, что хорошие взаимоотношения Гюндогана и Микеля Артеты им в этом помогут. Они также видят в нем одно из потенциальных усилений полузащиты, которая ослабнет с уходом в леверкузенский Байер Гранита Джака.