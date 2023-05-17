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Очередной игрок Манчестер Сити может пополнить состав Арсенала

"Канониры" готовы предложить футболисту то, на что не готовы пойти "горожане".
Вчера, 23:39
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Будущим летом Илкай Гюндоган станет свободным агентом, так как завершится его контракт с Манчестер Сити.

Стороны долгое время ведут переговоры о новом соглашении, однако они не могут договориться о его длительности: футболист хочет многолетний контракт, в то время как клуб готов дать ему лишь однолетний.

И пока Барселона готовится сделать 32-летнему хавбеку предложение, на горизонте появился еще один претендент на подпись игрока.

Как сообщает немецкое издание Bild, Арсенал намерен попробовать убедить Гюндогана последовать примеру Александра Зинченко и Габриэля Жезуса и переехать на Эмирейтс.

"Канониры" надеются, что хорошие взаимоотношения Гюндогана и Микеля Артеты им в этом помогут. Они также видят в нем одно из потенциальных усилений полузащиты, которая ослабнет с уходом в леверкузенский Байер Гранита Джака.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Илкай Гюндоган Арсенал Лондон

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