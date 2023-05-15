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Манчестер Сити или Барселона: неопределенное будущее Гюндогана

Набравший шикарную форму в последних матчах немец все еще не знает, где он начнет следующий сезон.
Сегодня, 16:12
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Будущее полузащитника Манчестер Сити Илкая Гюндогана по-прежнему покрыто туманом.

После сезона-2022/23 подойдет к концу его контракт с "горожанами", а стороны все никак не договорятся о новой сделке.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, одним из главных фаворитов на то, чтобы увезти игрока из Англии в статусе свободного агента, считается Барселона, которая стала новым чемпионом Испании.

По информации источника, Сити и Гюндоган расходятся во мнении относительно длительности нового контракта, но при этом не исключается, что футболист продолжит свое пребывания на Этихаде.

Напомним, что Илкай Гюндоган стал игроком Манчестер Сити летом 2016 года, перейдя из дортмундской Боруссии за 27 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 7 результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган

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