Экс-игрок ПСЖ раскритиковал паржиан за желание подписать Силву

Жером Ротен, выступавший за ПСЖ, раскритиковал свой бывший клуб за желание подписать Бернарду Силву.

Экс-футболист убежден, что руководство интересуется португальцем только из-за его звездного статуса, однако он совершенно точно не вписывается в палны команды.

Также Ротен заявил, что если Бернарду примет предложение паржиан - это будет огромной ошибкой с его стороны.

"Решения принимают не те, кто должен. Президент или эмир не должны заниматься строительством команды. Это просто вопрос имиджа. Они хотят, чтобы их любили. Это их деньги, и они решают платить за имена.

Они хотят подписать Бернарду Силву, тем более после вчерашней игры с дублем в ворота Реала. С деньгами проблем нет. Но они хотят Силву не потому, что он соответствует планам по строительству команды.

Силва совершит глупость, если приедет только из-за денег и бытовых условий. Важны ведь и атмосфера, и то, как выстроена команда", – рассказал бывший хавбек парижан RMC Sport.

Ранее, напомним, стало известно, что ПСЖ заинтересован в подписании Кейна.