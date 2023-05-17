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ПСЖ хочет подписать Кейна

Парижский клуб уже связался с футболистом.
Сегодня, 13:50
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

ПСЖ раздумывает над подписанием форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Об этом сообщает издание Footmercato.

Советник парижского клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш на днях провел встречу с окружением футболиста сборной Англии.

Ввиду ухода нападающего Лионеля Месси, ПСЖ также рассматривает возможность подписания Виктора Осимхена из Наполи, а также хавбека Манчестер Сити Бернарду Силву.

В текущем сезоне на счету Кейна 27 голов и 3 ассиста в 36 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с судьбой Рамоса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм ПСЖ Харри Кейн

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