ПСЖ хочет подписать Кейна

Парижский клуб уже связался с футболистом.

ПСЖ раздумывает над подписанием форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Об этом сообщает издание Footmercato.

Советник парижского клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш на днях провел встречу с окружением футболиста сборной Англии.

Ввиду ухода нападающего Лионеля Месси, ПСЖ также рассматривает возможность подписания Виктора Осимхена из Наполи, а также хавбека Манчестер Сити Бернарду Силву.

В текущем сезоне на счету Кейна 27 голов и 3 ассиста в 36 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что ПСЖ определился с судьбой Рамоса.