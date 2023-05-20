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Забарный второй матч подряд начнет в стартовом составе

Украинца ожидает сложный поединок против "дьяволов".
Сегодня, 16:17
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В субботу, 20 мая, Борнмут дома будет принимать Манчестер Юнайтед. Илья Забарный начнет матч с первых минут.

Для украинского защитника это уже второй матч подряд в стартовом составе, ранее Илья принял участие в матче против Кристал Пэлас, однако его команда проиграла.

Тем не менее главный тренер "вишневых" Гари О'Нил позитивно оценил дебют украинца.

Напомним, что перед этим матчем Борнмут занимает 14-ю строчку, команда не участвует в борьбе за еврокубки, но и вылет ей уже не угрожает.

С другой стороны Манчестер Юнайтед до сих пор ведет борьбу и за бронзовые медали чемпионата с Ньюкаслом, и за попадание в Лигу чемпионов с Ливерпулем. Так что для Забарного матч вряд ли будет простым.

Матч Борнмут - Манчестер Юнайтед начнется в 17:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

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