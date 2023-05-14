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"Показал свои качества": Тренер оценил дебют Забарного в стартовом составе Борнмута

Украинец впервые сыграл с первых минут за английскую команду.
Сегодня, 13:34
Забарный провел первый матч в старте Борнмута / Getty Images
Забарный провел первый матч в старте Борнмута / Getty Images

Главный тренер Борнмута Гари О′Нил прокомментировал игру украинского защитника Ильи Забарного в матче 36-го тура английской Премьер-лиги против Кристал Пэлас.

Украинец в этой встрече дебютировал в стартовом составе, провел на поле весь поединок, а его команда потерпела поражение со счетом 0:2.

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"Для него это была первая игра в Премьер-лиге в стартовом составе против хорошо атакующей команды. Он показал свои качества, были хорошие моменты.

Не сомневаюсь, что он прибавит. Это один из немногих позитивных моментов в этом матче. Он играл хорошо, просто команда не сыграла на своем привычном уровне", - приводит слова О′Нила официальный сайт Борнмута.

Напомним, что с момента своего перехода из Динамо в Борнмут в январе этого года Забарный принял участие в трех матчах в составе английской команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Илья Забарный

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"Показал свои качества": Тренер оценил дебют Забарного в стартовом составе Борнмута
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