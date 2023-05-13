Астон Вилла разобралась с Тоттенхэмом, Борнмут потерпел фиаско

В субботу, 13 мая, в Англии были сыграны матчи 36-го тура АПЛ, часть из которых была важна для итогов результатов сезона.

ISPORT.UA представляет краткий обзор англичйских поедников 36-го тура.

Астон Вилла неожиданно разобралась с Тоттенхэмом и догнала "шпор" в турнирной таблице. Теперь за остаток сезона команды поборются за место в Лиге Европы.

Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1

Голы: Рэмзи, 8, Дуглас Луис, 72 - Кейн (пенальти), 90

Борнмут с дебютировавшим в составе Забарным без шансов уступил Кристал Пэласу. Ни одна из команд уже ни за что не борется, однако матч получился довольно жарким. Из 17-ти ударов "орлов" два достигли цели.

Кристал Пэлас - Борнмут 2:0

Голы: Эзе, 39, 58

Тем временем Саутгемптон на своем поле принимал Фулхэм, и практически без борьбы потерял последние шансы сохранить пропискув АПЛ. А вот Фулхэм может попытаться навязать борьбу за еврокубковую зону, однако шесть очков - довольно большой разрыв.

Саутгемптон - Фулхэм 0:2

Голы: Карлос Винисиус, 48, Митрович, 72