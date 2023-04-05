Забарный - десятый украинец в АПЛ

Защитник стал юбилейным игроком Украины в чемпионате Англии.

Украинский защитник Илья Забарный дебютировал за Борнмут в матче английской Премьер-лиги против Брайтона.

Таким образом, бывший игрок Динамо Киев стал 10-м украинцем, выходившим на поле в АПЛ.

Следует отметить, что в этом сезоне сразу четыре украинца выступают за клубы английской элиты: Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон) и Илья Забарный (Борнмут).

Все украинцы в АПЛ:

Александр Зинченко - 98 матчей

Олег Лужный - 81

Андрей Ярмоленко - 66

Сергей Ребров - 59

Андрей Шевченко - 48

Виталий Миколенко - 41

Андрей Воронин - 27

Михаил Мудрик - 8

Александр Евтушок - 3

Илья Забарный - 1

В параллельной игре между Челси и Ливерпулем на поле вышел Михаил Мудрик, но, к сожалению, украинский вингер не сумел помочь своей команде победить мерсисайдцев.