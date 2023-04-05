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Забарный - десятый украинец в АПЛ

Защитник стал юбилейным игроком Украины в чемпионате Англии.
Сегодня, 00:11
Илья Забарный / ФК Борнмут
Илья Забарный / ФК Борнмут

Украинский защитник Илья Забарный дебютировал за Борнмут в матче английской Премьер-лиги против Брайтона.

Таким образом, бывший игрок Динамо Киев стал 10-м украинцем, выходившим на поле в АПЛ.

Следует отметить, что в этом сезоне сразу четыре украинца выступают за клубы английской элиты: Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон) и Илья Забарный (Борнмут).

Все украинцы в АПЛ:

  • Александр Зинченко - 98 матчей
  • Олег Лужный - 81
  • Андрей Ярмоленко - 66
  • Сергей Ребров - 59
  • Андрей Шевченко - 48
  • Виталий Миколенко - 41
  • Андрей Воронин - 27
  • Михаил Мудрик - 8
  • Александр Евтушок - 3
  • Илья Забарный - 1

В параллельной игре между Челси и Ливерпулем на поле вышел Михаил Мудрик, но, к сожалению, украинский вингер не сумел помочь своей команде победить мерсисайдцев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут АПЛ Илья Забарный

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