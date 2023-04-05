Забарный - десятый украинец в АПЛ
Защитник стал юбилейным игроком Украины в чемпионате Англии.
Украинский защитник Илья Забарный дебютировал за Борнмут в матче английской Премьер-лиги против Брайтона.
Таким образом, бывший игрок Динамо Киев стал 10-м украинцем, выходившим на поле в АПЛ.
Следует отметить, что в этом сезоне сразу четыре украинца выступают за клубы английской элиты: Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Виталий Миколенко (Эвертон) и Илья Забарный (Борнмут).
Все украинцы в АПЛ:
- Александр Зинченко - 98 матчей
- Олег Лужный - 81
- Андрей Ярмоленко - 66
- Сергей Ребров - 59
- Андрей Шевченко - 48
- Виталий Миколенко - 41
- Андрей Воронин - 27
- Михаил Мудрик - 8
- Александр Евтушок - 3
- Илья Забарный - 1
В параллельной игре между Челси и Ливерпулем на поле вышел Михаил Мудрик, но, к сожалению, украинский вингер не сумел помочь своей команде победить мерсисайдцев.