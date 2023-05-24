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Безус и Беседин в составе Омонии выиграли Кубок Кипра

В финальном матче турнира принял участие только один украинец.
Вчера, 23:08
Омония выиграла Кубок Кипра / twitter.com/omonoiafootball
Омония выиграла Кубок Кипра / twitter.com/omonoiafootball

Полузащитник Роман Безус и арендованный у Динамо нападающий Артем Беседин в составе Омонии стали обладателями Кубка Кипра.

В финальном поединке кубкового турнира команда украинцев одержала минимальную победу над АЕЛом из Лимасола. Победный гол на счету Карима Ансарифарда на 84-й минуте.

Из украинцев участие в финале принял только Безус, который вышел на поле на 73-й минуте. Беседин отсутствовал в заявке на матч, поскольку существует подозрение, что у игрока повреждение крестообразных связок.

Отметим, что в нынешнем сезоне Безус провел в составе Омонии во всех турнирах 35 матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами. На счету Беседина один гол и одна результативная передача в 15 поединках.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Безус Артем Беседин Омония

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