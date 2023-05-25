МЮ и Барселона поспорят за молодого хавбека Антверпена

Барселона и Манчестер Юнайтед нацелились на молодого опорника Антверпена Артура Вермерена, пишет Diario Sport.

Об интересе "дьяволов" к 18-летнему бельгийцу ранее уже сообщалось, однако тогда предполагалось, что вторым претендентом будет Ньюкасл.

Однако и-за того, что в конце сезоне каталонцев покинет Серхио Бускетс, Хави необходимо укрепить центр поля. Вермерен не является основным вариантом, однако в Барселоне считают его перспективным игроком.

Издание утверждает, что на подписании Вермерена настаивает Йорди Кройфф, и теперь скауты Барселоны внимательно следят за игроком.

Похожая ситуация и в МЮ, где главным инициатором трансфера стал главный тренер Эрик тен Хаг. Клуб уже связывался с окружением игрока, и есть большая вреоятность, что летом Артур сменит клубную прописку.

Напомним, ранее Андрес Иньеста заявил о своем желании вернуться в Барселону.