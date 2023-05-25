Испанец готов вновь оказаться в стане каталонцев, но не в качестве игрока.

Хавбек Виссел Кобе Андрес Иньеста изъявил желание вернуться в Барселону.

"Как я уже много раз говорил, я хотел бы вернуться в Барселону в какой-то момент жизни, но, думаю, это еще далеко. Я хочу играть. Чувствую, что способен и дальше делать это.

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Когда эта глава будет закрыта, посмотрим. Я хочу закончить карьеру на поле, играя. И это то, что я надеюсь сделать", – сказал Иньеста в интервью Goal.com.

Напомним, испанец выступает за Виссел Кобе с 2018 года. За пять лет в клубе он сумел стать обладателем Кубка и Суперкубка Японии.