ПСЖ попытался вдвое уменьшить зарплату Рамоса
Испанец отклонил новый контракт с парижанами.
ПСЖ предложил Серхио Рамосу продлить контракт с клубом еще на один год, утверждает Marca.
Новый контракт был рассчитан всего на один год, однако новая зарплата была бы в два раза меньше, чем испанец получает сейчас.
При этом руководство клуба включило в сделку различные опции, как-то сыгранные матчи или командные достижения, которые должны были частично перекрыть уменьшену зарплату.
Рамос отклонил предложение парижан и в данный момент ожидает предложения от других клубов, в частности, из Саудовской Аравии.
Напомним, что текущий контракт Серхио Рамоса с ПСЖ истекает уже этим летом.
Ранее стало известно, что ПСЖ выплатит Мбаппе солидную сумму, если француз останется в клубе.