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Футбол

ПСЖ попытался вдвое уменьшить зарплату Рамоса

Испанец отклонил новый контракт с парижанами.
Сегодня, 22:05
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

ПСЖ предложил Серхио Рамосу продлить контракт с клубом еще на один год, утверждает Marca.

Новый контракт был рассчитан всего на один год, однако новая зарплата была бы в два раза меньше, чем испанец получает сейчас.

При этом руководство клуба включило в сделку различные опции, как-то сыгранные матчи или командные достижения, которые должны были частично перекрыть уменьшену зарплату.

Рамос отклонил предложение парижан и в данный момент ожидает предложения от других клубов, в частности, из Саудовской Аравии.

Напомним, что текущий контракт Серхио Рамоса с ПСЖ истекает уже этим летом.

Ранее стало известно, что ПСЖ выплатит Мбаппе солидную сумму, если француз останется в клубе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Серхио Рамос

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