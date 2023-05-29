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Мбаппе четвертый раз подряд стал лучшим игроком Лиги 1

Француз опередил даже Лионеля Месси.
Сегодня, 00:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) признал Килиана Мбаппе лучшим игроком французского чемпионата.

Напомним, что нападающий ПСЖ получает эту награду четвертый год подряд, если учесть, в 2020 году награду не вручали из-за пандемии.

Награду Килиану вручил лично тренер сборной Франции Дидье Дешам. 

Также на приз претендовали Лионель Месси (ПСЖ), Джонатан Дэвид (Лилль), Секо Фофана и Лои Опенда (оба – Ланс).

Отметим, что Мбаппе забил 28 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах, и за тур до конца чемпионата опережает Александра Ляказетта на один гол в гонке бомбардиров. При этом нападающий Лиона не попал в список номинантов.

Ранее, напомним, сообщалось о щедром бонусе, который получил Килиан, если останется в Париже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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