Мбаппе четвертый раз подряд стал лучшим игроком Лиги 1

Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) признал Килиана Мбаппе лучшим игроком французского чемпионата.

Напомним, что нападающий ПСЖ получает эту награду четвертый год подряд, если учесть, в 2020 году награду не вручали из-за пандемии.

Награду Килиану вручил лично тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Также на приз претендовали Лионель Месси (ПСЖ), Джонатан Дэвид (Лилль), Секо Фофана и Лои Опенда (оба – Ланс).

Отметим, что Мбаппе забил 28 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах, и за тур до конца чемпионата опережает Александра Ляказетта на один гол в гонке бомбардиров. При этом нападающий Лиона не попал в список номинантов.

Ранее, напомним, сообщалось о щедром бонусе, который получил Килиан, если останется в Париже.