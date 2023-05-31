В Челси определились с судьбой Закарии
Швейцарец вернется в Турин.
Опорных полузащитник Челси Денис Закария, права на которого принадлежат Ювентусу, не останется в лондонском клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Новый главный тренер "синих" Маурисио Почеттино не нуждается в услугах швейцарца, арендованного на сезон. Игрок покинет команду в июне.
Отметим, сам футболист хотел бы летом покинуть Турин и найти себе новую команду.
В текущем сезоне на счету 26-летнего швейцарца семь матчей, в которых игрок не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что бывшая звезда Челси мечтает вернуться в лондонский клуб.