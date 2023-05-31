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В Челси определились с судьбой Закарии

Швейцарец вернется в Турин.
Сегодня, 09:55
Денис Закария / Getty Images
Денис Закария / Getty Images

Опорных полузащитник Челси Денис Закария, права на которого принадлежат Ювентусу, не останется в лондонском клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новый главный тренер "синих" Маурисио Почеттино не нуждается в услугах швейцарца, арендованного на сезон. Игрок покинет команду в июне.

Отметим, сам футболист хотел бы летом покинуть Турин и найти себе новую команду.

В текущем сезоне на счету 26-летнего швейцарца семь матчей, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда Челси мечтает вернуться в лондонский клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ювентус Денис Закария

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