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Месси переживает из-за отсутствия предложения от Барселоны

Аргентинец ждет от клуба действий.
Сегодня, 11:29
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси переживает из-за того, что Барселона до сих не сделала ему предложение о контракте. Об этом сообщает издание Jijantes FC.

35-летний аргентинец хотел бы решить вопрос касательно своего будущего еще на прошлой неделе, однако ему до сих пор не смог этого сделать.

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Каталонцы договариваются с Месси неофициально, формального предложения сделано так и не было. Данное решение связано с финансовыми ограничениями, которые клуб пытается преодолеть благодаря согласованиям с Ла Лигой экономического плана.

Отметим, отец игрока Хорхе Месси звонил в офис испанского чемпионата, чтобы уточнить ситуацию, но ответа так и не получил. Барселона уверяет, что переход состоится.

В текущем сезоне на счету аргентинца 16 голов и 16 ассистов в 31 матче Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Лионель Месси

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