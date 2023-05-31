Спортинг исключил из состава своего дорогостоящего хавбека

В ближайшее время Угарте сменит клубную прописку.

Лиссабонский Спортинг уже вывел из состава Мануэля Угарте и готов расстаться с хавбеком, пишет Sky Sports.

На 21-летнего полузащитника претендуют Челси, МЮ и ПСЖ, при чем английские клубы являются более приоритеным вариантом для Мануэля.

Однако Челси готов предложить лишь 52 млн фунтов в рассрочку, в то время как парижане готовы заплатить всю необходимую сумму единым платежом.

Португальские издания также утверждают, что щедрое предложение поступило и от МЮ, который готов предложить хавеку солидный контракт.

Спортинг даже не пытается удержать хавбека и уже вывел его из состава, Угарте даже не принимает участие в тренировках. Боссы клуба не хотят, чтобы сделка по уругвайцу сорвалась, например, из-за травмы.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл может усилить свою полузащиту талантливым испанцем.