Спаллетти - лучший тренер сезона в Серии А

Итальянец и его команда находятся на вершине в этом сезоне.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти признан лучшим тренером сезона в Серии А.

Победитель выбирался жюри, которые состоят из директоров спортивных газет. Они оценивали работу тренеров на основе ряда показателей.

𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪𝓷𝓸 𝓢𝓹𝓪𝓵𝓵𝓮𝓽𝓽𝓲 è il coach of the season della #SerieATIM💎! 👏👏👏 pic.twitter.com/pXFhdW7IM4 — Lega Serie A (@SerieA) June 1, 2023

Отметим, награда будет вручена Спаллетти перед матчем Наполи против Сампдории, который состоится 4 июня.

Напомним, для итальянского специалиста это скудетто стало первым в карьере.

Ранее сообщалось, что наставник Наполи возглавил рейтинг тренеров года по версии авторитетного британского издания.