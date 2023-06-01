Спаллетти - лучший тренер сезона в Серии А
Итальянец и его команда находятся на вершине в этом сезоне.
Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти признан лучшим тренером сезона в Серии А.
Победитель выбирался жюри, которые состоят из директоров спортивных газет. Они оценивали работу тренеров на основе ряда показателей.
𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪𝓷𝓸 𝓢𝓹𝓪𝓵𝓵𝓮𝓽𝓽𝓲 è il coach of the season della #SerieATIM💎! 👏👏👏 pic.twitter.com/pXFhdW7IM4— Lega Serie A (@SerieA) June 1, 2023
Отметим, награда будет вручена Спаллетти перед матчем Наполи против Сампдории, который состоится 4 июня.
Напомним, для итальянского специалиста это скудетто стало первым в карьере.
Ранее сообщалось, что наставник Наполи возглавил рейтинг тренеров года по версии авторитетного британского издания.