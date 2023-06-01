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Спаллетти - лучший тренер сезона в Серии А

Итальянец и его команда находятся на вершине в этом сезоне.
Сегодня, 20:28
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти признан лучшим тренером сезона в Серии А.

Победитель выбирался жюри, которые состоят из директоров спортивных газет. Они оценивали работу тренеров на основе ряда показателей.

Отметим, награда будет вручена Спаллетти перед матчем Наполи против Сампдории, который состоится 4 июня.

Напомним, для итальянского специалиста это скудетто стало первым в карьере.

Ранее сообщалось, что наставник Наполи возглавил рейтинг тренеров года по версии авторитетного британского издания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Лучано Спаллетти Серия А

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