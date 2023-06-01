Наставник Наполи возглавил рейтинг тренеров года по версии авторитетного британского издания

Лучано Спалетти получил признание за победу в чемпионате Италии.

Авторитетное британское издание Goal составило рейтинг лучших тренеров сезона.

Топ возглавил наставник Наполи Лучано Спалетти, сразу за ним расположился Франк Эсс из Ланса, а замкнул тройку лидеров Пеп Гвардиола, возглавляющий Манчестер Сити.

Также в список попал экс-тренер донецкого Шахтера Роберто де Дзерби, который по ходу этого сезона возглавил Брайтон

10 лучших тренеров сезона-2022/23 по версии издания Goal

Лучано Спалетти (Наполи) Франк Эсс (Ланс) Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) Арне Слот (Фейеноорд) Хави (Барселона) Урс Фишер (Унион Берлин) Роберто Де Дзерби (Брайтон) Микель Артета (Арсенал) Маурицио Сарри (Лацио) Унаи Эмери (Астон Вилла)

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии издания Goal