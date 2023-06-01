Наставник Наполи возглавил рейтинг тренеров года по версии авторитетного британского издания
Лучано Спалетти получил признание за победу в чемпионате Италии.
Авторитетное британское издание Goal составило рейтинг лучших тренеров сезона.
Топ возглавил наставник Наполи Лучано Спалетти, сразу за ним расположился Франк Эсс из Ланса, а замкнул тройку лидеров Пеп Гвардиола, возглавляющий Манчестер Сити.
Также в список попал экс-тренер донецкого Шахтера Роберто де Дзерби, который по ходу этого сезона возглавил Брайтон
10 лучших тренеров сезона-2022/23 по версии издания Goal
- Лучано Спалетти (Наполи)
- Франк Эсс (Ланс)
- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- Арне Слот (Фейеноорд)
- Хави (Барселона)
- Урс Фишер (Унион Берлин)
- Роберто Де Дзерби (Брайтон)
- Микель Артета (Арсенал)
- Маурицио Сарри (Лацио)
- Унаи Эмери (Астон Вилла)
Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Мудрик попал в десятку самых провальных трансферов сезона по версии издания Goal