Назван главный кандидат на пост тренера Марселя Малиновского

Французский клуб занят поисками замены Игору Тудору, который покинет занимаемую должность.

Бывший тренер Ривер Плейта Марсело Гальярдо может трудоустроится в Марселе, за который выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Как сообщает Foot Mercato, 47-летний аргентинский специалист является первым номером в списке потенциальных кандидатов на замену Игору Тудору.

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Ранее Гальярдо с 2014 года до декабря прошлого года возглавлял Ривер Плейт, выиграв за это время чемпионат Аргентины и дважды завоевав Кубок Либертадорес.

До этого работал с уругвайским Насьоналем, с которым также становился чемпионом.

Напомним, что за тур до финиша чемпионата Франции Марсель обеспечил себе третье место и участие в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон.

Ранее главный тренер Марселя Игор Тудор официально подтвердил, что покинет команду после завершения сезона.