Йовичевич: Футболисты, которые сыграли с Ворсклой, принесли нам не мало пользы в сезоне

Наставник донецкого Шахтера Игор Йовичевич поделился мыслями о прошедшем матче 30 тура чемпионата Украины против Ворсклы.

В частности, хорватский специалист прокомментировал ротацию в поединке с полтавчанами. По его словам, в этом матче играли те, кто немало помог по ходу сезона и все время хотел проявить себя в основе.

"Не видел, что происходит в других матчах, но вижу по настроению здесь, что в Ворскле очень весело, поэтому поздравляю их с проходом в еврокубки. И, может, именно здесь была немного разница в усилиях одной и другой команды. Но мы сыграли неплохо и были ближе к воротам соперника, однако, возможно, не хватило конкретики - последнего паса, последнего удара. Завершение было не на таком высоком уровне, чтобы реализовать наши атаки.

Те футболисты, которые играли сегодня, в течение сезона дали нам очень много пользы: они являются неотъемлемой частью чемпионского Шахтера, и не раз было так, что когда выходили в стартовом составе или со скамейки запасных, то меняли ход игры. Потому что мы являемся командой, у которой больше всего результативных действий по системе гол + пас имеют футболисты, которые выходили на замену. Это меня радует как тренера. И они просто заслужили на сегодняшний поединок.

Были ближе к победе, но пенальти и второй гол Ворсклы, которого мы могли избежать, просто направили результат в их пользу. По игре - все было неплохо. Идем сейчас на заслуженный отдых и будем готовиться к следующему сезону".

Также он рассказал, почему на воротах играл Андрей Пятов, а не Анатолий Трубин.

"Пятов - это сам по себе такой вратарь, который заслуживает играть каждый матч. По поведению и по качеству. То, что играет Трубин и является нашим основным вратарем, то это, конечно, большая психологическая нагрузка для такого молодого голкипера. И надо понимать, что после таких изнурительных матчей, чтобы играть на вратарской позиции, то должен иметь концентрацию и мотивацию. И по этому мы поняли, что сегодня это будет Пятов. К тому же он вырос здесь, в Полтаве. Совпадение этих факторов, всех факторов дал нам понять, что именно он сегодня будет играть в воротах.

Мы сняли один большой груз в прошлом матче, заслуженно выиграли чемпионат, поэтому этот поединок провели футболисты, которые хотели все время быть в основе, но где-то, может, меньше играли. Сейчас, по-горячему, выводы делать не будем, но всегда есть компоненты футбольные, которые дадут тебе плюс и минус на следующий сезон, который начнется через месяц от первых дней сборов. Поздравляю еще раз Ворсклу с победой и с еврокубками", - сказал Йовичевич.

Напомним, что Ворскла благодаря победе в последнем туре над Шахтером прошла в Лигу конференций.