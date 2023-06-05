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Тоттенхэм готовит масштабную чистку состава под нового тренера

"Шпоры" готовы наконец расстаться с балластом.
Сегодня, 20:20
Иван Перишич / Getty Images
Иван Перишич / Getty Images

В Тоттенхэме планируется огромная перестройка этим летом из-за прихода нового тренера, утверждает The Telegraph.

Напомним, ранее стало известно, что новым тренером "шпор" станет наставник Селтика Ангелос Постекоглу.

Под нового тренера клуб намерен подготовить и новый состав, а значит Тоттенхэм ожидает большая чистка этим летом.

Среди тех, кого клуб готов отпустить находятся Уго Льорис, Иван Перишич, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Давинсон Санчес и Райан Сессеньон. Также вернутся в свои клубы Арно Данжума и Клеман Ленгле.

Кроме того "шпоры" попробуют продать хоть за какие-то деньги Харри Уинкса, Джованни Ло Челсо и Серхио Регилона, возможно, и Танги Ндомбеле.

Ранее также сообщалось, что за трансфер Харри Кейна в Реал "сливочным" придется выложить круглую сумму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

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