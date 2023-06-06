Футболист Челси может стать одноклубником Бензема

Нголо Канте близок к тому, чтобы быть очередной звездой чемпионата Саудовской Аравии.

Чемпионат Саудовской Аравии может пополниться очередной звездой.

Как сообщает Фабрицио Романо, француз близок к тому, чтобы перебраться в Аль-Иттихад.

Вскоре стороны обсудят финальные детали, а затем предложение будет принято. Хавбек подпишет контракт с клубом до 2025 года и будет зарабатывать 100 млн евро за сезон.

Напомним, ранее Аль-Иттихад официально представил в качестве новичка Карима Бензема.