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Бавария уверена в подписании контракта с экс-защитником Боруссии Д

Мюнхенский клуб рассчитывает на игрока, который скоро получит статус свободного агента.
Сегодня, 11:48
Рафаэль Геррейро / Getty Images
Рафаэль Геррейро / Getty Images

Мюнхенская Бавария оптимистично настроена на подписание контракта с Рафаэлем Геррейро.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, уверенность "ротен" в сделке связана с хорошими отношениями между португальцем и Томасом Тухелем, который работал с игроком в Дортмунде.

Стороны ведут переговоры об условиях личного контракта. Сообщается, что Бавария видит в нем того, кто сможет занять место на левом фланге обороны, а также стать дополнительной опции в центре поля.

Напомним, что Рафаэль Геррейро станет свободным агентом 1 июля. Боруссия, которой пока что принадлежит футболист, уже представила игрока, который призван его заменить.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Бавария Мюнхен Рафаэл Геррейру

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