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Саудовский клуб готовится сделать солидное предложение игроку Сити

Рияд Марез также может отправиться на легкими деньгами.
Сегодня, 18:37
Рияд Марез / Getty Images
Рияд Марез / Getty Images

Саудовский Аль-Ахли начал работу над трансфером игрока Манчестер Сити Рияда Мареза, пишет ESPN.

Клуб готов предложить нападающему двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон, в течение которого Марез заработает 100 млн евро.

Президент клуба Валид Муаат лично приехал в Лондон, где провел встречи с игроками, которых его клуб намерен подписать, включая и Мареза.

Отметим, что алжирец может согласиться на переход в Саудовскую Аравию, поскольку недоволен своим игровым временем в Сити.

Ранее стало известно, каким образом Хави намерен переманить в Барселону Гюндогана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли Рияд Марез

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