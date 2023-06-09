Саудовский клуб готовится сделать солидное предложение игроку Сити

Рияд Марез также может отправиться на легкими деньгами.

Саудовский Аль-Ахли начал работу над трансфером игрока Манчестер Сити Рияда Мареза, пишет ESPN.

Клуб готов предложить нападающему двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон, в течение которого Марез заработает 100 млн евро.

Президент клуба Валид Муаат лично приехал в Лондон, где провел встречи с игроками, которых его клуб намерен подписать, включая и Мареза.

Отметим, что алжирец может согласиться на переход в Саудовскую Аравию, поскольку недоволен своим игровым временем в Сити.

Ранее стало известно, каким образом Хави намерен переманить в Барселону Гюндогана.