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Тренер Ювентуса может оправится на многомиллионные заработки в Саудовскую Аравию

Аллегри уже нашли замену.
Сегодня, 19:23
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри ведет переговоры с клубом из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

55-летний итальянец в ближайшее время встретится с владельцем команды, который готов платить наставнику более 20 млн евро в год.

Достоверно неизвестно, о каком клубе идет речь, однако существует всего два варианта: Аль-Хиляль или Ан-Наср.

Отметим, в случае ухода Аллегри Ювентус готов назначить на пост главного тренера Антонио Конте или Игора Тудора.

Ранее сообщалось, что в Ювентусе определились с судьбой Аллегри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Массимилиано Аллегри

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