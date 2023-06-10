Тренер Ювентуса может оправится на многомиллионные заработки в Саудовскую Аравию

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри ведет переговоры с клубом из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

55-летний итальянец в ближайшее время встретится с владельцем команды, который готов платить наставнику более 20 млн евро в год.

Достоверно неизвестно, о каком клубе идет речь, однако существует всего два варианта: Аль-Хиляль или Ан-Наср.

Отметим, в случае ухода Аллегри Ювентус готов назначить на пост главного тренера Антонио Конте или Игора Тудора.

Ранее сообщалось, что в Ювентусе определились с судьбой Аллегри.