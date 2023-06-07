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В Ювентусе определились с судьбой Аллегри

Представитель клуба четко выразился о будущем итальянского специалиста.
Вчера, 22:41
Getty Images
Getty Images

Гендиректор Ювентуса Маурицио Сканавино высказался о будущем главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.

"Будущее Аллегри никогда не было под вопросом. Мы полностью сотрудничаем в работе на будущее, начиная от управления спортивной частью, заканчивая трансферами и управлением экономическими вопросами, которые по-прежнему в довольно непростом положении.

Мы ежедневно контактируем. Шторм последних месяцев мы прошли вместе, и наши отношения быстро укрепились. В нем есть готовность сделать лучшее для команды и клуба. Мы не должны забывать о ситуации, в которой оказались.

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Это своего рода шторм, и в этих условиях мы хорошо действовали не только с точки зрения игры, которая, возможно, в некоторых случаях могла быть лучше, но которая привела нас к третьему месту в таблице. Мы остановились в шаге от двух финалов. Мы боролись за трофеи, несмотря на не самое удачное начало сезона, а также его конец, в ходе которого случился срыв, связанный с психологическим давлением", – сказал Сканавино в интервью Sky Sports Italia.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 Ювентус занял седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 62 балла.


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