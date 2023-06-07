Ювентус заинтересован в подписании защитника Реала
Лукас Васкес может стать основным игроком туринского клуба.
Защитник Реала Лукас Васкес может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, в услугах 31-летнего игрока заинтересован Ювентус.
По информации источника, испанский клуб готов продать Васкеса за 6-8 миллионов евро.
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Отмечается, что туринский гранд рассчитывает, что Лукас станет основном игроком на правом фланге.
В текущем сезоне Васкес провел 23 матча за Реал, в которых забил 4 гола.
Ранее сообщалось, что Кейн согласился перейти в мадридский клуб.