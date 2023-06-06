Реал продлит контракт с Диасом, который будет представлен как новичок команды

Предыдущие три сезона Браим Диас провел в аренде в итальянском Милане. Однако этим летом его история с "россонери" подошла к концу - испанец возвращается в мадридский Реал, который не планирует больше его отпускать.

Как сообщает Фабрицио Романо, "бланкос" в ближайшее время продлят контракт с Диасом до 2027 года. Прежнее соглашение действовало до лета 2025 года.

При этом отмечается, что Браим будет представлен как новое подписание и важная часть команды в следующем сезоне несмотря на то, что до аренды в Милан он успел провести 21 матч за королевский клуб, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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За три года в Италии Браим Диас записал на свой счет 18 голов и 15 результативных передач в 124 матчах за Милан. По итогам сезоне-2021/22 он стал чемпионом Италии.