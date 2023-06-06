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Ювентус уведомил Реал и Барселону, что покидает проект Суперлиги

Туринцы пытаются наладить прежние отношения с УЕФА, а потому отказываются от провального проекта.
Сегодня, 17:38
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Ювентус проинформировал Реал и Барселону о выходе из проекта Суперлиги, сообщает Relevo.

По информации источника, заявление было отправлено обоим испанским клубам, которые теперь остаются единственными, кто все еще привержен неудавшимся планам по организации турнира-соперника Лиги чемпионов.

Выход туринского клуба предполагает бюрократический процесс, который займет несколько недель. Но итальянцы настаивают на своем решении и не планируют его менять.

Такой ход "старой синьоры" считается попыткой разорвать связи с эпохой Андреа Аньелли, которая привела к тому, что в этом сезоне с клуба сняли 10 очков за печально известное расследование "Prisma" (Ювентус искусственно завышал трансферные доходы для увеличения прироста капитала".

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По ходу расследования Аньелли и весь совет директоров подали в отставку, а его двоюродный брат Джон Элканн взял на себя более командную роль в будущем клуба.

Напомним, что изначально в проекте Суперлиги принимали участие двенадцать европейских команд, однако вскоре их осталось всего трое.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ювентус Реал Мадрид

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