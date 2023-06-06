Определилась судьба Аллегри в Ювентусе

Главный тренер Ювентус Массимилиано Аллегри продолжит тренировать туринскую команду в следующем сезоне.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, руководство итальянского клуба подтвердило решение продолжить сотрудничество с 55-летним специалистом.

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Отмечается, что одна из причин носит экономический характер и связана со значительной компенсацией, которую в случае увольнения предполагает контракт Аллегри, рассчитанный до 2025 года.

В текущем сезоне Ювентус занял седьмое место в Серии А после того, как были лишены 10 очков. В Кубке Италии команда вылетела на стадии полуфинала, а в еврокубках туринцы не смогли пройти групповой этап Лиги чемпионов, но затем дошли до полуфинала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что определилась судьба Ди Марии и Паредеса в Ювентусе.