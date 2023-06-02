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Влахович объявил о своем намерении покинуть Ювентус

Серб надеется перебраться в более статусный клуб.
Сегодня, 15:20
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса Душан Влахович проинформировал руководство клуба, что намерен перейти в другую команду этим летом, утверждает 90Min.

Напомним, что сер перешел к "бьянконери" летом 2022 года за 70 млн евро, однако провел очень слабый сезон. Тем не менее за ним охотятся Челси, Бавария и Манчестер Юнайтед.

Немецкий гранд, лишившись Роберта Левандовски рассматривает Влаховича, как его замену. На подписании Душана настаивает лично главный тренер Томас Тухель.

Для МЮ серб - лишь один из нападающих из их шорт-листа, а Челси просто следит за ситуацией и если что также готов предложить денег "старой синьоре".

При этом руководство Ювентуса просит Влаховича немного подождать, клуб до сих пор не решил, кто станет главным тренером на следующий сезон.

Однако представители Душана утвреждат, что игрока не волнует будущее назначение, он в любом случае желает покинуть итальянский чемпионат.

Ранее, напомним, стало известно, что мадридский Реал заинтересован в подписании нападающего Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Душан Влахович

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