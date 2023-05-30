iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария готова усилиться форвардом Ювентуса

Кандидатуру Душана Влаховича одобрил Томас Тухель.
Сегодня, 17:34
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Мюнхенская Бавария предстоящим летом намерена серьезно усилить центр атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные" всерьез рассматривают приобретение Душана Влаховича.

Кандидатуру серба обсудили с главным тренером команды Томасом Тухелем, который одобрил ее. Форвард обойдется мюнхенцам в сумму не менее, чем 80 млн евро, за которую он переходил в Ювентус.

Читай также: Бавария может подписать экс-лидера Боруссии Дортмунд

Также нападающим интересуются лондонский Челси и Манчестер Юнайтед. Ранее агент игрока говорил, что Душан не против сменить клубную прописку.

В текущем сезоне Влахович сыграл 41 матч, забив 14 голов и отдав 4 ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Бавария Мюнхен Душан Влахович

Статьи по теме

Бавария готова оформить многомиллионный переход Райса Бавария готова оформить многомиллионный переход Райса
Ювентус рассматривает наставника Малиновского в качестве замены Аллегри Ювентус рассматривает наставника Малиновского в качестве замены Аллегри
Ювентус впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов Ювентус впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов
Милан добыл на выезде непростую победу над Ювентусом Милан добыл на выезде непростую победу над Ювентусом
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис19:21
Россиянин Медведев сенсационно вылетел с Ролан Гаррос
Европа18:55
МЮ готов сделать голкипера Порту одним из самых дорогих игроков на своей позиции в истории
Бокс18:40
"Будет преследовать всю карьеру": Стивенсон считает, что Хэйни обязан дать Ломаченко реванш
Теннис18:25
Цуренко прошла во второй раунд Ролан Гаррос, победив тринадцатую ракетку мира
Европа18:12
Хавбек Тоттенхэма может стать одноклубником Малиновского
Европа17:55
Мудрик попал в тройку быстрейших игроков АПЛ
Футбол17:34
Бавария готова усилиться форвардом Ювентуса
Теннис17:28
Байндль проиграла в первом круге Ролан Гаррос
Теннис17:20
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Калинина и Байндль вылетели, Свитолина сыграет с австралийкой во втором раунде
Европа17:09
Тен Хаг: Не гарантирую, что Де Хеа останется первым номером в Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK