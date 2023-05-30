Бавария готова усилиться форвардом Ювентуса

Мюнхенская Бавария предстоящим летом намерена серьезно усилить центр атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные" всерьез рассматривают приобретение Душана Влаховича.

Кандидатуру серба обсудили с главным тренером команды Томасом Тухелем, который одобрил ее. Форвард обойдется мюнхенцам в сумму не менее, чем 80 млн евро, за которую он переходил в Ювентус.

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Также нападающим интересуются лондонский Челси и Манчестер Юнайтед. Ранее агент игрока говорил, что Душан не против сменить клубную прописку.

В текущем сезоне Влахович сыграл 41 матч, забив 14 голов и отдав 4 ассиста.