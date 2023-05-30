Бавария готова усилиться форвардом Ювентуса
Кандидатуру Душана Влаховича одобрил Томас Тухель.
Мюнхенская Бавария предстоящим летом намерена серьезно усилить центр атаки.
Как сообщает Фабрицио Романо, "красные" всерьез рассматривают приобретение Душана Влаховича.
Кандидатуру серба обсудили с главным тренером команды Томасом Тухелем, который одобрил ее. Форвард обойдется мюнхенцам в сумму не менее, чем 80 млн евро, за которую он переходил в Ювентус.
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Также нападающим интересуются лондонский Челси и Манчестер Юнайтед. Ранее агент игрока говорил, что Душан не против сменить клубную прописку.
В текущем сезоне Влахович сыграл 41 матч, забив 14 голов и отдав 4 ассиста.