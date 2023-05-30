Бавария может подписать экс-лидера Боруссии Дортмунд

Защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру покинул дортмундскую Боруссию по окончанию сезона.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, левый защитник может продолжить карьеру в Баварии.

По информации источника, Бавария ведет переговоры с 29-летним игроком последние недели. Клуб рассчитывает подписать Геррейру на правах свободного агента.

Читай также: Спаллетти прокомментировал свой уход из Наполи

В текущем сезоне Рафаэл провел 36 матчей за команду, в которых забил шесть голов и выполнил 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Гвардиола хочет переманить в Сити хавбека Баварии.