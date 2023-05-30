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Футбол

Бавария может подписать экс-лидера Боруссии Дортмунд

Рафаэл Геррейру вошел в сферу интересов мюнхенской команды.
Сегодня, 08:05
Рафаэл Геррейру / Getty Images
Рафаэл Геррейру / Getty Images

Защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру покинул дортмундскую Боруссию по окончанию сезона.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, левый защитник может продолжить карьеру в Баварии.

По информации источника, Бавария ведет переговоры с 29-летним игроком последние недели. Клуб рассчитывает подписать Геррейру на правах свободного агента.

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В текущем сезоне Рафаэл провел 36 матчей за команду, в которых забил шесть голов и выполнил 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Гвардиола хочет переманить в Сити хавбека Баварии.


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