Киммих может снова поиграть под руководством испанца.

Йозуа Киммих этим летом может покинуть Баварию, утверждает El Nacional.

Главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола, ранее работавший с полузащитником, в курсе его жаления покинуть немецкий гранд.

С одной стороны, интерес к Киммиху также проявляет и Барселона, но ктаалонцы попросту не смогут конкурировать с Сити в финансовом вопросе.

А с другой стороны, Гвардиола и Киммих до сих пор поддерживают дружеские отношения. Так что испанскому специалисту не составить труда убедить хавбека.

Однако вряд ли Бавария захочет терять одного из своих лидеров, а при том, что Трансфермаркт оценивает немца в 80 млн евро, "горожанам" придется серьезно раскошелится.

При этом, напомним, что Тухель хочет видеть в Баварии Деклана Райса.