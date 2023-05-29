Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Вест Хэма
Райс заинтересовал мюнхенцев.
Хавбек Вест Хэма Деклан Райс может летом перейти в Баварию. Об этом сообщает издание журналист Флориан Плеттенберг.
Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель позвонил англичанину пару дней назад. Обе стороны уважают друг друга, а сам футболист не против перехода в клуб Бундеслиги.
Бавария готова активизировать работу над трансфером на фоне интереса со стороны Арсенала, который также может усилиться 24-летним игроком.
В минувшем сезоне на счету Райса четыре гола и два ассиста в 37 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что определилась судьба Канселу в Баварии.