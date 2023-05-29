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Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Вест Хэма

Райс заинтересовал мюнхенцев.
Вчера, 21:19
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Хавбек Вест Хэма Деклан Райс может летом перейти в Баварию. Об этом сообщает издание журналист Флориан Плеттенберг.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель позвонил англичанину пару дней назад. Обе стороны уважают друг друга, а сам футболист не против перехода в клуб Бундеслиги.

Бавария готова активизировать работу над трансфером на фоне интереса со стороны Арсенала, который также может усилиться 24-летним игроком.

В минувшем сезоне на счету Райса четыре гола и два ассиста в 37 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что определилась судьба Канселу в Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Вест Хэм Томас Тухель Деклан Райс

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