Определилась судьба Канселу в Баварии

Защитник Баварии Жоау Канселу, права на которого принадлежат Манчестер Сити, вернется летом в Англию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Португалец присоединился к мюнхенцам в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа за 70 миллионов евро. Бавария не будет активировать опцию выкупа.

В свою очередь Манчестер Сити рассчитывает продать 29-летнего португальца. На игрока претендуют Барселона и Арсенал.

В минувшем сезоне на счету Канселу один гол и четыре ассиста в 15 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Бавария уволила Кана и Салихамиджича после завоевания чемпионства Германии.