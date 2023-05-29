Определилась судьба Канселу в Баварии
Португалец не станет полноценным игроком мюнхенцев.
Защитник Баварии Жоау Канселу, права на которого принадлежат Манчестер Сити, вернется летом в Англию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Португалец присоединился к мюнхенцам в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа за 70 миллионов евро. Бавария не будет активировать опцию выкупа.
В свою очередь Манчестер Сити рассчитывает продать 29-летнего португальца. На игрока претендуют Барселона и Арсенал.
В минувшем сезоне на счету Канселу один гол и четыре ассиста в 15 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Бавария уволила Кана и Салихамиджича после завоевания чемпионства Германии.