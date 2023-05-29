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Определилась судьба Канселу в Баварии

Португалец не станет полноценным игроком мюнхенцев.
Сегодня, 17:52
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Защитник Баварии Жоау Канселу, права на которого принадлежат Манчестер Сити, вернется летом в Англию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Португалец присоединился к мюнхенцам в зимнее трансферное окно на правах аренды с правом выкупа за 70 миллионов евро. Бавария не будет активировать опцию выкупа.

В свою очередь Манчестер Сити рассчитывает продать 29-летнего португальца. На игрока претендуют Барселона и Арсенал.

В минувшем сезоне на счету Канселу один гол и четыре ассиста в 15 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Бавария уволила Кана и Салихамиджича после завоевания чемпионства Германии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Манчестер Сити Жоау Канселу

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