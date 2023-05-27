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Бавария уволила Кана и Салихамиджича после завоевания чемпионства Германии

При этом мюнхенскому клубу еще предстоит найти человека на одну освободившуюся должность.
Сегодня, 19:56
Оливер Кан и Хасан Салихамиджич / Getty Images
Оливер Кан и Хасан Салихамиджич / Getty Images

Бавария уволила генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича, сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение принял наблюдательный совет клуба.

Кана заменит нынешний заместитель председателя правления Ян-Кристиан Дризен. Преемник Салихамиджича еще не определен.

Дризен последние десять лет занимал пост заместителя председателя правления клуба. Первоначально еще осенью 2022 года он объявил о своем уходе по окончанию сезона-2022/23, чтобы искать новые вызовы. Однако клуб убедил его остаться.

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Кан был назначен в совет директоров Баварии 1 января 2020 года. 1 июля 2021 года он занял пост генерального директора. Салихамиджич занимал должность спортивного директора с 31 июля 2017 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оливер Кан Бавария Мюнхен хасан салихамиджич

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