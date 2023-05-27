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Коман продлил свою невероятную серию побед в чемпионатах

Француз остается непобедимым по итогам сезона.
Сегодня, 19:29
Кингсли Коман / Getty Images
Кингсли Коман / Getty Images

Сезон-2022/23 немецкой Бундеслиги завершился невероятной драмой и итоговой победой Баварии.

Мюнхенский клуб обыграл на выезде Кельн (2:1), а за счет ничьей в матче Боруссия Д - Майнц (2:2) и лучшей разницы голов стала обладательницей "Серебряной салатницы".

Стоит отметить, что для вингера "ротен" Кингсли Комана это чемпионство стало уже одиннадцатым в его профессиональной карьере.

Каждый сезон 27-летнего француза завершался победой его команды.

Впервые он стал чемпионом в сезоне-2012/13, когда в 16-летнем вместе с ПСЖ выиграл Лигу 1.

Достижения Кингсли Комана:

  • чемпион Франции - 2 раза (2012/13, 2013/14);
  • чемпион Италии - 2 раза (2014/15, 2015/16);
  • чемпион Германии - 8 раз (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23).

Напомним, что по итогам сезона-2022/23 определились все участники еврокубков от чемпионата Германии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Бавария Мюнхен Кингсли Коман

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