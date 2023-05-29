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Спаллетти прокомментировал свой уход из Наполи

Итальянец взял время на отдых.
Сегодня, 19:22
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти высказался об уходе из клуба.

"Иногда вы расходитесь из-за слишком сильной любви. Наполи заслуживает лучшего, а я к этому не готов.

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Несколько недель назад я сказал Де Лаурентису, что мне нужен годовой отпуск. Я счастлив, что он сказал это вчера. Это реальность", – сказал Спаллетти в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, итальянец объявил об уходе после выигранного чемпионства с клубом. Тренер хочет взять паузу на отдых.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Лучано Спаллетти

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