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Де Лаурентис выбрал следующего тренера для Наполи

Спаллетти, похоже, действительно покинет Неаполь.
Сегодня, 20:11
Аурелио Де Лаурентис / Getty Images
Аурелио Де Лаурентис / Getty Images

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис уже определил, кто возглавит его команду в случае ухода Луччано Спаллетти, утверждает Tutto Napoli.

Итальянские СМИ убеждены, что наставник, который привел клуб к долгожданному чемпионству, точно покинет Наполи из-за конфликта с президентом. Возможно, официально о его уходе будет объявлено 4 июня.

При этом Де Лаурентис уже точно знает, кому он доверит свой клуб в дальнейшем. Выбор президента пал на главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

Предполагается, что Наполи готовит для 65-летнего специалиста двухлетний контракт с окладом в 4 млн евро в год.

На место же Гасперини СМИ сватают тренера Торино Ивана Юрича, под руководством которого "быки" прочно устроились в середине таблицы.

Ранее Массимо Аллегри заявил, что останется в Ювентусе до конца контракта.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Лучано Спаллетти Джан Пьеро Гасперини

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