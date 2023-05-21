Аллегри выступил с заявлением о своем будущем в Ювентусе
Итальянец намерен отработать свой контракт полностью.
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри выступил с заявлением касаемо своего будущего в клубе.
"У меня двухлетний контракт, и я останусь с вероятностью 100%, если говорить о моем решении.
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Однако я не могу решать за других", – сказал Аллегри в интервью Goal.
Напомним, после 35 туров Серии А Ювентус занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 69 очков.