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Аллегри выступил с заявлением о своем будущем в Ювентусе

Итальянец намерен отработать свой контракт полностью.
Сегодня, 13:50
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри выступил с заявлением касаемо своего будущего в клубе.

"У меня двухлетний контракт, и я останусь с вероятностью 100%, если говорить о моем решении.

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Однако я не могу решать за других", – сказал Аллегри в интервью Goal.

Напомним, после 35 туров Серии А Ювентус занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 69 очков.

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